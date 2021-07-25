Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler
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Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün salonuna giderken yolda arızalanan gelin arabası, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğün salonuna giderken yolda arızalanan gelin arabası, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Olay, D-650 karayolu Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin alması sonrasında düğün salonuna giden gelin arabası seyir halindeyken arızalandı. Yol ortasında kalan araç için ise çekiciden yardım istendi. Mutlu günlerinde engel tanımayan çift, çekicinin üstüne yüklenen gelin arabasıyla düğün salonuna gitti. Gelin arabasının çekiciye yüklendiği anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Orkun Kaya/İHA)

Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler
Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler
Düğün salonuna çekicinin üzerinde gittiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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