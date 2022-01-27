DÜĞÜN SALONUN ÇATISI, ÜZERİNDE BİRİKEN KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ - Haberler
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DÜĞÜN SALONUN ÇATISI, ÜZERİNDE BİRİKEN KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde bir düğün salonunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde bir düğün salonunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Olay sırasında salonda kimsenin olmadığı belirtildi.

Alacakaya ilçesinde belediye ait düğün salonu, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay sırasında kimsenin olmadığı bildirildi.

DÜĞÜN SALONUN ÇATISI, ÜZERİNDE BİRİKEN KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

DÜĞÜN SALONUN ÇATISI, ÜZERİNDE BİRİKEN KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

DÜĞÜN SALONUN ÇATISI, ÜZERİNDE BİRİKEN KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

DÜĞÜN SALONUN ÇATISI, ÜZERİNDE BİRİKEN KAR NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Düğün, kar, Güncel, Haber

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