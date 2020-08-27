Düğün salonu ve organizasyon işletmecileri Vali Memiş'ten destek istedi Erzurum'da düğün ve toplu organizasyon programları düzenleyen işletme sahipleri Vali Okay Memiş'ten destek istedi.

Erzurum'da düğün ve toplu organizasyon programları düzenleyen işletme sahipleri Vali Okay Memiş'ten destek istedi. Erzurum Valisi Okay Memiş İşletme sahiplerinin istek ve sorunlarını Valilikte düzenlenen toplantıda dinledi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği genelge ile Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceğini, bu illerde yapılacak düğün ve nikahların ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını ifade etmişti.

Bunun üzerine Erzurum Valisi Okay Memiş ve düğün salonu işletmecileri valilikte toplantı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda Vali Memiş Düğün salonu işletmecilerini ve birçok organizasyon işletme sahibinin isteklerini dinledi.

Toplantı sonunda Vali Memiş, işletme sahiplerinin isteklerini gerçekleştirmek için çalışacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA