Düğün salonu savaş alanına döndü

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Kalabalık grubun karıştığı kavgada ortaklık savaş alanına dönerken, yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, Erenler ilçesinde bulunan Yunus Emre Düğün Salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün esnasında 2 grup arasında kavga çıktı. Kavganın kalabalıklaşmasıyla birlikte sandalyeler havada uçuştu. Düğün salonundan dışarıya da taşan kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, polis ekipleri ise 2 tarafı ayırabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)