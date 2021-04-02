Düğün salonu sahiplerinden eylem
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Düğün salonu sahiplerinden eylem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düğün salonu sahiplerinden eylem

FATİH Sarayburnu'nda bir araya gelen düğün salonu sahipleri eylem yaptı.

FATİH Sarayburnu'nda bir araya gelen düğün salonu sahipleri eylem yaptı.

Sarayburnu'nda öğle saatlerinde bir araya gelen düğün salonu işletme sahipleri, basın açıklaması yaptı. Düğün sektörü için bir tarihin verilmesini isteyen grup adına Düğün Salonları ve Organizasyonlar İşveren Sendikası Bölge Başkanı Ali Kılıç açıklama yaptı.

Kılıç,  "Düğünlerin normal koşullarda yapılmasında esneklik tanınsın. Dansın olmadığı, oyunun olmadığı ve en azından salonun yarısını gelemeyen bir davetiye olumlu bir düğün olabilir mi? Salonlar Koronavirüs tedbirleri kapsamında son derece hijyenik olacaktır" dedi. 

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları Oda Başkanı Adem Sönmez ise "Normalleşme Haziran olabilir, Mayıs olabilir, Temmuz olabilir bu düşünülen tarihi bize bugün söylemleri gerekiyor ki, bizde ileriye dönük rezervasyon yapalım. Bizler harekete başladığımız anda ekonomi de hareketlenecek" ifadelerini kullandı. 


Düğün salonu sahiplerinden eylem
Düğün salonu sahiplerinden eylem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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