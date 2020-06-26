Düğün salonu sahiplerinden "ek genelge" talebi
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Düğün salonu sahiplerinden "ek genelge" talebi

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler konulu "ek genelge" hazırlanmasını istediklerini bildirdi.

Düğün salonu sahiplerinden
26.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:56

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün törenlerinde uygulanacak tedbirler konulu "ek genelge" hazırlanmasını istediklerini bildirdi.

Barış Ay, DÜSOİŞ Ege Bölge Başkanı Gülşah Congur Uzun ve İzmir İl Başkanı Ahmet Ölmez ile birlikte İnciraltı'ndaki bir salonda "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdiğini hatırlatan Ay, genelgenin kamuoyunda "Gelin ve damat dışında kimse düğünlerde dans edemez." şeklinde algılandığını belirtti.

"Haberlerde konu yanlış yorumlanarak haber yapılmış ve sanki düğünlerde dans olmayacağı kanaati kamuoyunda oluşmaya başlamıştır." diyen Ay, konuya ek genelge ile açıklık getirilmesini istedi.

Barış Ay, "Çekirdek aile kavramına uyanlara, gelin ve damadın mutluluklarını paylaşma imkanının fiziki ve sosyal şartlar çerçevesinde sağlanması için ek düzenleme yapılmasını beklemekteyiz." dedi.

Sendika olarak halk sağlığının her şeyden önemli olduğu bilinci ile çalıştıklarını belirten Ay, genelgedeki önlemlere uymak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Sosyal mesafeli dans talebi"

DÜSOİŞ Ege Bölge Başkanı Gülşah Congur Uzun ise genelge kapsamında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde dans edilebileceği kanaatinde olduklarını dile getirdi.

El ele tutuşarak ve toplu halde yapılan dansların Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğine dikkati çeken Uzun, şöyle devam etti:

"Horon ve halay için izin verilmesini zaten beklemiyoruz, doğru da olmaz. Ancak çekirdek ailelerin dans edebileceği, sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzenleme istiyoruz. Gelinimizin damadımızın anne ve babasıyla oynayamayacağı bir düğün düşünülemez. Belirsizlikler hem işletmelerimizi hem gelin damatlarımızı yordu. İptal ve iadeler çok arttı. 4 aydır çalışamıyoruz ve sektör olarak zor durumdayız. Esnaf ve vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için önlemleri içeren net bir ek genelge istiyoruz."

Gülşah Congur Uzun, genelge çerçevesinde düğün törenlerinin takı merasimi olmayacağı için 4 saatten 3 saate düşürüleceğini, genel kullanım alanlarına mesafe planı asılacağını, sosyal mesafeyi sağlayacak yer işaretlemelerinin hazırlanacağını, salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacağını, maske kuralına uyulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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