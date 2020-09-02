Düğün salonu sahipleri: Ruhsatsız alanda yapılan düğünler yasaklansın TÜM Etkinlik İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) öncülüğünde 25 kentteki düğün salonları sahipleri, Diyarbakır'da bir araya gelerek, ruhsatsız alanlarda yapılan nişan ve düğün organizasyonların yasaklanması için çağrıda bulundu.

TÜM Etkinlik İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) öncülüğünde 25 kentteki düğün salonları sahipleri, Diyarbakır'da bir araya gelerek, ruhsatsız alanlarda yapılan nişan ve düğün organizasyonların yasaklanması için çağrıda bulundu. İşletmeciler, kapalı bulundukları sürede elektrik, su, reklam, vergi ilanları ve SGK gibi ödemelerin de alınmamasını talep etti.

İçişleri Bakanlığı'nca, vaka sayılarının artış gösterdiği 14 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle düğün salonlarındaki etkinlikler 1 saatle sınırlandırıldı. İstanbul, Bursa, Batman, Siirt, Bingöl, Ağrı, İzmir, Kayseri, Mardin ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 25 kentteki düğün salonu sahibi Etkinlik-Sen öncülüğünde Diyarbakır'da bir araya gelerek, koronavirüs salgını sürecinde yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Düğün salonu sahipleri adına açıklama yapan Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, ruhsatsız alanlarda yapılan düğün ve nikah etkinliklerin yasaklanmasını talep etti. Ruhsatsız alanlarda yapılan düğünlerin koronavirüs vakalarındaki artışa neden olduğunu anlatan Özandaç, "Mahalle, bahçe ve sokak gibi ehliyetsiz tüm mekanlardaki düğün, nişan, taziye ve yemek ile etkinlikler derhal yasaklansın. Ruhsatsız mekanları ve sokak etkinliklerini denetlemek zorunda kalan kolluk kuvvetleri ve denetim ekipleri mevcut kayıtlı salonların denetimleriyle görevlendirilsin. Kurallara uyan işletmelerimiz kesinlikle kapatılmasın. Salonlarda halen hizmet veren restoran ve kafe işletmeleri uygun şekilde ikram hizmetleri devam ettirilebilsin. Düğünlerde bir saat süren ritüeller dışında, düğün süreleri iki saate çıkartılsın. Devletimizce kapalı olduğumuz durumlarda kira bedeli ödenmemesi konusunda tavsiye kararı çıkartılsın" dedi. 'DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ' TALEBİKapalı kaldıkları süre boyunca elektrik, su, reklam, vergi ilanları ve SGK gibi ödemelerin alınmamasını isteyen Özandaç, şunları söyledi:

"Zora giren, kirasını ödeyemeyen ve maaş ödeyemeyen işletmeciler için devlet bankalarında en az 6 ay ödemesiz düşük faizli uzun vadeli kredi temin edilsin. Hükümetimizce etkinlik sektörüyle ilgili alınacak tedbir ve kararların sektörün önceden planlı ve programlı bir çalışma şekli olduğu için mutlaka en az 15 gün öncesinden bu kararların bize bildirilerek uygulanmasının sağlanmasını istiyoruz."

Kaynak: DHA