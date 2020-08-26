Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi
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Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi

Ankara'da çeşitli illerden düğün organizasyonu yetkilileri bir araya geldi.

Düğün salonu işletmecilerinden düğünler iki saate çıkarılsın talebi
26.08.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:12

Ankara'da çeşitli illerden düğün organizasyonu yetkilileri bir araya geldi. İşletmeciler, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile düğünlere getirilen kısıtlama nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin çözülmesini istediler.

Başkentte bir araya gelen Ankara, İstanbul, Bursa düğün salonları dernekleri ile Ankara Müzisyenler, Ankara Aşçılar, Ankara Organizasyonlar, Kınacılar Derneği yetkilileri, Yenimahalle ilçesindeki bir kır düğünü mekanında buluşarak, İçişleri Bakanlığının aldığı düğünlerdeki kısıtlama kararından dolayı mağdur olduklarını dile getirdikleri bir basın toplantısı düzenlediler. Alınan kararın sektördeki birçok kişiyi olumsuz etkilediğini belirten işletmeciler, kısıtlamanın Ekim ayı sonuna kadar ertelenmesini istediler.

Konu hakkında açıklama yapan Ankara Düğün Salonları Derneği Başkanı Yılmaz Ulucan, "14 ilde alınmış olan düğün kısıtlamaları birçok işletmeyi, aile büyüklerini ve birçok çifti zor durumda bırakmış, maddi ve manevi zarara uğratmıştır. Her vatandaş gibi bizler de alınan bu kararların insan ve toplum sağlığına olduğunun farkındayız. Anlamakta zorlandığımız konular var. Bu 14 ilde restoranlarda herhangi bir kısıtlama yapılmadı. Restoranlarda bulaşmayan virüs her türlü tedbiri alan düğün salonlarında nasıl bulaşıyor? Tatil yörelerinde bulaşmayan virüs, düğün salonlarında nasıl bulaşıyor? Düğün salonları işletmecileri olarak isteklerimiz şu şekildedir; ilk genelde şartlarının Kasım ayı sonuna kadar devam ettirilmesi, denetimlere kontrolsüz ve denetimsiz şekilde yapılan sokak ve köy düğünleri ile başlanmasıdır. Hiçbir düğün, kına ve düğün organizasyonlarının bir saat içerisinde tamamlanamayacağı aşikardır. Bu sürenin minimum iki saate çıkarılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Mağdur olduklarını söyleyen Ankara Müzisyenler Derneği Başkanı Turan Dokgöz de, "Hepimiz şok içerisindeyiz. Tüm müzisyen arkadaşlarımızın sahneleri var. Bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi, bu sınırlamanın Ekim sonuna ertelenip kaldırılmasını rica ediyoruz. Müzisyen arkadaşlarımız çok zor durumda, çoğu çalgı aletleri satarak hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Devlet büyüklerimizin en azından bu hafta için bu kısıtlamayı kaldırmalarını rica ediyoruz" dedi.

Alınan karardan herkesin olumsuz etkilendiğini dile getiren organizasyon yetkilisi Ferhat Gül, "Çok acele alınmış bir karar. Süreç kısa olduğu için çiftlerimiz başta olmak üzere bu sektördeki herkeste mağduriyet oluştu. Beklentimiz bu yasağın biraz ertelenmesi. İleri tarihe verilen bir kararname ile bizim bilgilendirilmemiz gerekiyordu. Net keskin bir bilgi akışı yok. Ne yapabiliriz, sesimizi nasıl duyurabiliriz diye buradayız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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