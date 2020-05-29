Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

DÜĞÜN Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarında uygulanan düğün yasağının 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdi.

Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
29.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:15

DÜĞÜN Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarında uygulanan düğün yasağının 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdi.

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle düğün salonlarının faaliyetlerinde verilen aranın 15 Haziran'da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na mektup gönderdiklerini söyledi. Mektupta sektör olarak yaşadıkları sıkıntıları anlattıklarına değinen Ay, salonlarında yarın açılacakmış gibi tedbirleri aldıklarını dile getirdi. 1 Haziran'da düğün salonlarının da açılmasını beklediklerini, ancak açıklanan genelgede kendilerine yer verilmemesiyle hayal kırıklığı yaşadıklarına değinen Ay, "Cumhurbaşkanımıza talep mektubunuzu ilettik. Postaya verdik. Mektubumuzda sektörümüzün problemlerini anlattık. Eğer bu şekilde devam ederse kaçak düğün yapılma olaylarının olacağını tahmin ediyoruz. Bizim düğün salonlarında kontrolümüzde düğün yaparız. Gelenler ateşleri ölçülecek, maskeleri verilecek, sosyal mesafe kurallarına uyulacak" dedi.

Gerekli tedbirlerin alınarak düğünleri gerçekleştirmeyi planladıklarından bahseden Ay, "Bizden istenen kuralları yerine getireceğiz. Düğün solonu işletmecileri gerçekten çok mağdur. Sektörümüzün sıkıntılar biriken kiraları ve günü gelen ödemeleri zamanı gelecek olan kredilerimiz var. Gerçekten çok mağduruz. Bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış süreci bir an önce belirlemeli. Gelin, damat adaylarımızın düğünlerin planlamalı. Gelin bu sektörün önünü açalım, bir tarih verelim ve bu tarihte de açmaları için gerekli şartlar hazırlayalım" diye konuştu.Ay, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği mektupta isteklerini 10 maddede açıkladıklarını belirtti. 90 gündür düğün salonlarının kapalı olduğunu anlatan Ay, mektupta şu taleplere yer verdi:

"İş yerlerini kapatan düğün davet saloncuları ve organizasyonculara nakdi yardım yapılmalı. Salgın süreci boyunca hizmetlerde kullandığımız içecek, yiyecekler de KDV ve ÖTV kaldırılmalı. Salgın döneminde elektrik, su, doğalgaz faturaları Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde en az 9 ay ertelenmesi. Kapalı olan esnafımızdan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı. Vergi, SGK, Bağkur prim borçları 1 yıl süreyle faizsiz ötelenmeli. Bu dönemde iş yeri kapalı olan esnafa kira desteği verilmeli yanı sıra stopaj vergisi de kaldırılmalı. Kapalı olan esnafımızın kesmiş oldukları çeklerin mücbir sebep kapsamına alınarak çeklerin ya devlet garantisine alınması ya da 1 yıl ötelenmesi. İcra durumuna düşmüş esnafımızın çeklerinin ve senetlerin ceza ve icra durumunun mücbir sebep kapsamına alınması. Sektörümüz için acilen 1 Haziran 15 Haziran tarihleri arası tarih verilmesi. Düğün davet saloncuları ve organizasyoncuların ilgili bakanlıklarımızın koyacağı şartnamelere uygun hareket edeceğine dair taahhüt vereceğimizin kabulüne."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
Diyarbakır'daki operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 710 bin kök Hint keneviri
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz'dan geçen yelkenliler Cumhurbaşkanı'nı selamladı
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Metin Oktay Ergin Ataman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Düğün salonu işletmecilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 17:15:01. #1.15#
title