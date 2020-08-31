DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ VE ÇİFTLERDEN DÜĞÜN YASAKLARINA PROTESTO
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DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ VE ÇİFTLERDEN DÜĞÜN YASAKLARINA PROTESTO

İSTANBUL Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından düğün, nikah, kına, sünnet gibi organizasyonlarla ilgili aldığı ek tedbirler düğün salonu işletmecileri ve evlenecek çiftler tarafından protesto edildi.

DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ VE ÇİFTLERDEN DÜĞÜN YASAKLARINA PROTESTO
31.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:37
İSTANBUL Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından düğün, nikah, kına, sünnet gibi organizasyonlarla ilgili aldığı ek tedbirler düğün salonu işletmecileri ve evlenecek çiftler tarafından protesto edildi. Alınan tedbirlere karşı çıkan işletmeciler itiraz dilekçesi imzaladı. Toplanan imzalar İstanbul Valiliği'ne verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Pazartesi gününden itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği, düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacağı, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Kararın ardından, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Esnaf Odası'na (İSTDO) bağlı işletme sahipleri ve çalışanları bugün Küçükçekmece'de bir araya geldi. Karara  'Gelinlerin hayalleri ile oynama', 'Metrobüslerde olmayan virüs sokaklarda varmış' 'Beachlerde eğlence serbest, salonlarda yasak' yazılı dövizlerle tepki gösterildi. Burada karara karşı itiraz dilekçesi imzalayan vatandaşlar, araç konvoyuyla imzaları iletmek üzere İstanbul Valiliği önüne geldi. İSTDO başkanı ve beraberindeki heyet toplanan imzaları Valiliğe iletti.

"TATİL YERLERİNDE BEACHLERDE TEDBİRLER OLMADAN FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Bir düğün salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) başkanı Adem Sönmez, "Pandemi sürecinde büyük yara almış düğün sektörü, denetimsiz sokak düğünleri, özel villa bahçeleri, tekne düğünleri sayesinde yeniden kısıtlamayla karşı karşıya kalmıştır. Sektörümüz denetimsiz ve kurallara uyulmadan yapılan yerler nedeniyle yeniden çalışamaz hale gelmiştir. Aylardır her anı titizlikle hazırlanmış, Tüm kurallara uygun yapılan törenlerin bir genelgeyle iptal edilmesini asla kabul etmiyoruz. Bizler uygulamaların hakkaniyete, adalete ve eşitliğe aykırı olduğunu düşünüyoruz. Tatil yerlerinde beachlerde tedbirler olmadan faaliyetlerine devam ettiklerini görüyoruz" dedi.

"TALEBİMİZ BU KARARIN İPTAL EDİLMESİ"Sönmez, alınan tedbirleri yönelik oda olarak taleplerini iletti. Sönmez, "Talebimiz bu kararın iptal edilmesi. Esnafımızın mülk sahipleriyle karşı karşıya gelmemesi için yetkililerin düğün salonları konusunda düzenleme yapmasını istiyoruz. Bu süreçte gelirlerinden mahrum kalan esnafımızın evine ekmek götürmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir finans modelinin yaratılması ve esnafımıza maddi destek sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Üç defa kına gecesi organizasyonu ertelenen Tuğba Yılmaz, "Artık bir çözüm bulunsun. Çok mağdur olduk. Maddi manevi çok sıkıntı yaşadık. Artık neredeyse ayrılma durumuna geldik. Yeter artık" dedi.

İşletme sahibi Ferhat Gezici, "Kiralarımızı ödeyemiyoruz, mal sahipleri katkı sağlamıyor. Zor durumdayız. Düğünler kalmadı zaten. Kınalarımız vardı onlar da bitti. Müşterilerimize karşı mahcup durumdayızö diye konuştu.  Bir gelin annesi ise göz yaşlarını tutmayarak "artık yeter, çok zor durumdayız" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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