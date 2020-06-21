Düğün salonu "akıllı kütüphaneye" dönüştürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düğün salonu "akıllı kütüphaneye" dönüştürüldü

Başkentte uzun yıllar düğün salonu olarak kullanılan alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde "akıllı kütüphane" olarak hizmet verecek şekilde düzenlendi.

21.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:04

Başkentte uzun yıllar düğün salonu olarak kullanılan alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde "akıllı kütüphane" olarak hizmet verecek şekilde düzenlendi.

İlçedeki Şafaktepe Parkı sınırlarında yer alan, uzun yıllar özel işletmeye kiraya verilen düğün salonunun, sözleşmesinin bitmesinin ardından kütüphaneye dönüştürülmesine karar verildi.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle çalışma başlatan Mamak Belediyesi, 800 metrekarelik alana sahip merkezi; öğrenciler, yetişkinler, öğretmenler ve araştırma görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına göre faydalanabileceği kütüphaneye dönüştürdü.

Akıllı uygulamalara ev sahipliği yapan kütüphanede, sınavlara hazırlanmak isteyenler için ders çalışma disiplini sağlanması hedefleniyor.

Ziyaretçilere kafeterya bölümünde ücretsiz ikramlık ve içecek hizmeti de sunulacak kütüphanede söyleşilerin, çeşitli sahne oyunlarının ve tiyatro etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanlar da yer alıyor.

Kütüphanede, kitapları planlı ve düzenli bir şekilde kayıt altında tutmak için, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kütüphane Otomasyon Programından (Koha) yararlanılacak.

Bakanlıktan otomasyon ve kitap desteği

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin ilçe sınırlarına yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek, öğrenci evleri ve yurtlarda kalan öğrencilerin kütüphane taleplerine cevap vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediyeye ait ilçe genelinde iki kütüphane bulunduğunu aktaran Düğmeci, "Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz kütüphanenin işletmesini, Kütür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürüteceğiz. Bunun dışında 4 kütüphanenin daha açılışını yapacağız. Bakanlığımız bize kitaplar ve otomasyon sistemi desteği sağlayacak." dedi.

Kütüphaneye gelen ziyaretçileri boş çalışma masalarına yönlendirme işlemini, kiosk cihazlarına tanımlayacakları özel kartlar aracılığıyla sağlayacaklarını dile getiren Düğmeci, ziyaretçilerin, giriş-çıkış yapmak için önceden belirlenecek bir sisteme tabi tutulacağını kaydetti.

Düğmeci, 250 kişiye aynı anda hizmet verecek kütüphanenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, normal kapasitenin yarısını geçmemek şartıyla kapılarını ziyaretçilerine açacağını vurgulayarak, "Kütüphanenin girişinde ateş ölçerlerimiz, ücretsiz maske ve diğer dezenfektan hizmetlerimiz, bu süreçte devam edecek. İki ayrı kitap salonumuz daha var. Bunlar Necip Fazıl Kısa Kürek ve Mehmet Akif Ersoy salonlarıdır. Bu salonlarda örneğin Necip Fazıl Kısakürek'in tüm kitapları ve onun için yazılmış başka kitapları da okuyucularımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Düğün salonu 'akıllı kütüphaneye' dönüştürüldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Düğün salonu "akıllı kütüphaneye" dönüştürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 12:13:09. #1.14#
title