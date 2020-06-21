Düğün salonu "akıllı kütüphaneye" dönüştürüldü
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Düğün salonu "akıllı kütüphaneye" dönüştürüldü

Başkentte uzun yıllar düğün salonu olarak kullanılan alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde "akıllı kütüphane" olarak hizmet verecek şekilde düzenlendi.

Düğün salonu
21.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:22

Başkentte uzun yıllar düğün salonu olarak kullanılan alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mamak Belediyesi iş birliğinde "akıllı kütüphane" olarak hizmet verecek şekilde düzenlendi.

İlçedeki Şafaktepe Parkı sınırlarında yer alan, uzun yıllar özel işletmeye kiraya verilen düğün salonunun, sözleşmesinin bitmesinin ardından kütüphaneye dönüştürülmesine karar verildi.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle çalışma başlatan Mamak Belediyesi, 800 metrekarelik alana sahip merkezi; öğrenciler, yetişkinler, öğretmenler ve araştırma görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına göre faydalanabileceği kütüphaneye dönüştürdü.

Akıllı uygulamalara ev sahipliği yapan kütüphanede, sınavlara hazırlanmak isteyenler için ders çalışma disiplini sağlanması hedefleniyor.

Ziyaretçilere kafeterya bölümünde ücretsiz ikramlık ve içecek hizmeti de sunulacak kütüphanede söyleşilerin, çeşitli sahne oyunlarının ve tiyatro etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanlar da yer alıyor.

Kütüphanede, kitapları planlı ve düzenli bir şekilde kayıt altında tutmak için, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kütüphane Otomasyon Programından (Koha) yararlanılacak.

Bakanlıktan otomasyon ve kitap desteği

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin ilçe sınırlarına yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek, öğrenci evleri ve yurtlarda kalan öğrencilerin kütüphane taleplerine cevap vermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediyeye ait ilçe genelinde iki kütüphane bulunduğunu aktaran Düğmeci, "Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz kütüphanenin işletmesini, Kütür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürüteceğiz. Bunun dışında 4 kütüphanenin daha açılışını yapacağız. Bakanlığımız bize kitaplar ve otomasyon sistemi desteği sağlayacak." dedi.

Kütüphaneye gelen ziyaretçileri boş çalışma masalarına yönlendirme işlemini, kiosk cihazlarına tanımlayacakları özel kartlar aracılığıyla sağlayacaklarını dile getiren Düğmeci, ziyaretçilerin, giriş-çıkış yapmak için önceden belirlenecek bir sisteme tabi tutulacağını kaydetti.

Düğmeci, 250 kişiye aynı anda hizmet verecek kütüphanenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, normal kapasitenin yarısını geçmemek şartıyla kapılarını ziyaretçilerine açacağını vurgulayarak, "Kütüphanenin girişinde ateş ölçerlerimiz, ücretsiz maske ve diğer dezenfektan hizmetlerimiz, bu süreçte devam edecek. İki ayrı kitap salonumuz daha var. Bunlar Necip Fazıl Kısa Kürek ve Mehmet Akif Ersoy salonlarıdır. Bu salonlarda örneğin Necip Fazıl Kısakürek'in tüm kitapları ve onun için yazılmış başka kitapları da okuyucularımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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