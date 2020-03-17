Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları ne kadar kapalı? Covid-19 adıyla bilenen virüs türünün neden olduğu koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı 16 Mart itibariyle düğün salonları başta olmak üzere birçok eğlence mekanını ve sosyal alanları bir süreliğine kapatma kararı aldı. Peki, düğün salonları ne zaman açılıyor? Hangi mekanlar kapanacak?

Salgın haline gelen coronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesine neden oldu. Türkiye de corona virüsün ülkede yayılmasını engellemek maksadıyla bir dizi önlem aldı. Bunların başında; kafe, sinema, tiyatro, düğün salonları, çay bahçeleri gibi mekanların geçici süre kapatılması yer aldı.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların ortak kararıyla koronavirüsün yayılımını hızlandıracak sosyal ortamlar geçici süreliğine kapanıyor. Özellikle düğün hazırlığında olan birçok vatandaş, düğün salonlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Koronavirüsün Türkiye'de ne kadar süre ve ne boyutta barınacağı öngörülemediği için İçişleri Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığından mekanların açılış tarihine yönelik bir açıklama gelmedi. İçişleri Bakanlığının ilgili duyurusu:

''Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, bar, gece kulübü, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulacak.''