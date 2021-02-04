Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?
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Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?

04.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:40
Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?

2021 yılının ilk ayında, düğünler ne zaman başlayacak sorusu yine en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüs yasakları ve getirilen diğer kısıtlamalar ile birlikte nişan ve düğün salonları geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti. Peki, Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?

2021 yılının ilk ayında, düğünler ne zaman başlayacak sorusu yine en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüs yasakları ve getirilen diğer kısıtlamalar ile birlikte nişan ve düğün salonları geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti. Vaka ve hasta sayısındaki sert düşüşün ardından evlilik planı yapan vatandaşlar "Düğünler ne zaman başlayacak ve düğün salonları hangi tarihte açılacak" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Düğün salonları ne zaman açılacak 2021? Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ise kısıtlamalarla ilgili bir karar açıklanmazken, yalnızca yüz yüze eğitimin detayları belli oldu.

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