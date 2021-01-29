Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Düğünler ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle pek çok kısıtlama getirildi. Peki, koronavirüs kısıtlamaları arasında neler var? 2021 Yeni yasaklar neler? Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Düğünler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağı, evlenecek kişilerin merak ettiği konulardan biri oluyor. Peki, Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Düğünler ne zaman açılacak?

DÜĞÜNLER SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi.

Kınalara Ne Zaman İzin Verilecek ?

Düğünlerin ne zaman başlayabileceği yanında en çok merak edilen diğer bir konu da kına organizasyonlarına ne zaman izin verileceği. Bildiği gibi düğünlere bazı kısıtlamalar getirilirken kına ve nişan organizasyonları da tamamen yasaklanmış bunun sonucunda pek çok çift kına merasimlerini gerçekleştirmemiş ya da düğünlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı.

2021 Yılında kınaların ne zaman başlayacağı konusunda da henüz net bir açıklama yapılmazken, sektörde kısıtlamaların kademeli olarak yapıldığı gibi açılmalarında sıralı olarak yapılması ve Mayıs ayı itibariyle kınalara da izin verileceği sektör önde gelenleri tarafından öngörülüyor.

Şuan Düğünler Nasıl Yapılıyor ?

Şuan (29.01.2021) düğün törenlerinin olduğu tüm saat aralıkları sokağa çıkma kısıtlaması mevcut bu sebeple gerek belediye nikah daireleri, gerek oteller, gerekse düğün salonlarında sadece nikah formatında merasimler yapılabilmektedir.