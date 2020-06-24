İçişleri Bakanlığı, düğün törenlerinde uygulanacak tedbirleri açıkladı İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek.

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek.

Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

MASALAR ARASI MESAFE EN AZ 1 BUÇUK METRE OLACAK

Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Düğün mekanlarının girişlerinde, ortak kullanım alanlarında ve masalarda el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak ve maske takılacak.

Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek.

DANS EDİLMEYECEK, GÖSTERİ YAPILMAYACAK

Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.