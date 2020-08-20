Düğün salonları denetlendi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğün salonları denetlendi.
20.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:51
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düğün salonları denetlendi.
Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkan Vekili Erkan Karakaş, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki düğün salonlarını denetledi. Düğün salonu sahiplerine Korona virüs (Covid-19) tedbirleri maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu.
Heyet ardından ilçede bulunan bazı iş yerlerine denetim yaptı. - BİLECİK
Kaynak: İHA