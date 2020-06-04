Düğün salonları açılış için tarih bekliyor Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan düğün salonlarının açılacağı tarihi beklediklerini bildirdi.

Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan düğün salonlarının açılacağı tarihi beklediklerini bildirdi.

Şirin, yazılı açıklamasında, 1 Haziran'da ülke genelinde birçok işletmenin normalleşme sürecinden faydalandığını ancak kendilerinin bu imkandan yararlanamadığını belirtti.

Yaklaşık 3 aydır kapalı bulunan düğün davet salonu işletmecilerinin açılma tarihi konusunda karamsarlık yaşadıklarını ifade eden Şirin, şunları kaydetti:

"Tarih belirsizliği hem düğün yapacak çiftler hem de bu sektörde hizmet verenler için hayati derecede önemli. Tarih bildirilmesi, düğün yapacak çiftlerimizin düğün öncesinde davetiye bastırma ve dağıtımı, organizasyon hazırlıkları, ev kiralanması, düğün mekanının kiralanması gibi önceden yapılması gereken ön hazırlıkların temini açısından çok önemli."

Kaynak: AA