Düğün salonları açıldı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir?

Herkesin dört gözle beklediği 31 Mayıs kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan yeni normalleşme kararları doğrultusunda açıklama yapmaya başladı. Halkın merak ettiği konulardan biri olan düğün salonları hakkında açıklamalar olacak mı? Merak ediliyor. Peki, Düğün salonları açıldı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Herkesin dört gözle beklediği 31 Mayıs kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan yeni normalleşme kararları doğrultusunda açıklama yapmaya başladı. Halkın merak ettiği konulardan biri olan düğün salonları hakkında açıklamalar olacak mı? Merak ediliyor. Peki, Düğün salonları açıldı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

31 Mayıs (bugün) yapılan kabine toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın merakla beklediği düğün salonları hakkında açıklamada bulundu. Düğün salonları 1 Haziran'dan (yarın) itibaren açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre;

"Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak."

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.

-2021-2022 eğitim -öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.