Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları genelgesi! 1 Haziran düğün şartları!

Normalleşme süreci ile birlikte yasaklarda esneme sağlandı. Peki, düğün yasakları kalktı mı? Düğün kredisi veren bankalar! En son düğün genelgesi! Son kabine kararları!

Normalleşme süreci ile birlikte yasaklarda esneme sağlandı. Peki, düğün yasakları kalktı mı? Düğün kredisi veren bankalar! En son düğün genelgesi! Son kabine kararları!

DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

31 Mayıs (bugün) yapılan kabine toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın merakla beklediği düğün salonları hakkında açıklamada bulundu. Düğün salonları 1 Haziran'dan (bugün) itibaren açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; "Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak."

SON KABİNE KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonucunda yeni normalleşme adına aldığı kararlar;

-Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Restoran, lokanta kafeteryalar saat 07.00-21.00 saatleri arasında masaya servis şeklinde yapılacak. Pazar günü bu mekanlarda sadece paket servisi olacak.

-Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu belirli kurallarla 07.00-21.00 saatlerinde Pazar günleri hariç çalışacak.

-Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 hazirandan itibaren başlayacak.-2021-2022 eğitim -öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak.

-Kamu kurumlarındaki esnek mesaisi uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.