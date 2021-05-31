Düğün salonları açılacak mı? 1 Haziran'da Nişan ve düğünler yapılacak mı? Düğünler ne zaman yapılacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte, gözler yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Nikah ve düğün işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Düğün salonları açılacak mı? 1 Haziran'da Nişan ve düğünler yapılacak mı? Düğünler ne zaman yapılacak? 1 Haziran'dan sonra düğünler yapılacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte, gözler yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Nikah ve düğün işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Düğün salonları açılacak mı? 1 Haziran'da Nişan ve düğünler yapılacak mı? Düğünler ne zaman yapılacak? 1 Haziran'dan sonra düğünler yapılacak mı? İşte detaylar haberimizde...

DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takviminin ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğün salonları açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

1 HAZİRAN'DA DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok kişi düğün salonlarının son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL