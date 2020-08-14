Düğün sahipleri ile vali yardımcısı tartıştı Gaziantep'te akşam geç saate kadar yüksek ses eşliğinde halay çeken düğün sahipleri ile kendilerini uyaran Vali Yardımcısı arasında tartışma yaşandı.

Gaziantep'te akşam geç saate kadar yüksek ses eşliğinde halay çeken düğün sahipleri ile kendilerini uyaran Vali Yardımcısı arasında tartışma yaşandı. Gaziantep'te vali yardımcılarının da oturduğu sitede saat 22.00'da sona ermesi gereken düğün saat 23.30'a kadar devam edince site sakinleri yüksek sesten rahatsız oldu. Sitede oturan Gaziantep Vali Yardımcısı düğün sahiplerini uyarınca 'ulan' diye karşılık aldı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından düğün konvoyu dağıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA