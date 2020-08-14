Düğün sahipleri ile Vali yardımcısı sözlü tartıştı Düğün sahipleri ile Vali yardımcısı sözlü tartıştı Gaziantep'te akşam geç saate kadar yüksek sesle müzik ve halay çeken düğün sahipleri ile kendilerini uyaran Vali Yardımcısı arasında sözlü tartışma yaşandı.

Düğün sahipleri ile Vali yardımcısı sözlü tartıştı GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam geç saate kadar yüksek sesle müzik ve halay çeken düğün sahipleri ile kendilerini uyaran Vali Yardımcısı arasında sözlü tartışma yaşandı. Gaziantep'te Vali Yardımcılarının da oturduğu sitede saat 22.00'da sona ermesi gereken düğün saat 23.30'a kadar devam edince site sakinleri yüksek müzik ve seslerden rahatsız oldu. Sitede oturan Gaziantep Vali Yardımcısı düğün sahiplerini uyarınca 'Ulanlı' karşılık aldı. Yaşanan kısa süreli sözlü tartışmanın ardından düğün konvoyu dağıldı. Kaynak: İHA