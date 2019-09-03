03.09.2019 15:28

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in ev sahipliğinde; 29 Eylül Pazar günü, dördüncü kez gerçekleşecek olan 'Eğlence' temalı "Kalamış Wedding Fest 4", en son düğün trendlerini bir arada keşfedebileceğiniz tek adres…

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve yalnızca bir gün gerçekleştirilecek "Kalamış Wedding Fest", 29 Eylül Pazar günü 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 19:00'da başlayıp 22:30'a kadar sürecek olan After Party ise adeta bir evlilik provasına dönüşecek. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'de düğün yapacak çiftler, Kalamış Wedding Fest'te hayallerindeki düğünün ve ardından yaşanacak partinin tüm detaylarını bire bir görme imkanına kavuşacak.

Hem Eğleniyoruz Hem Evleniyoruz

Bu yıl ki temanın "Eğlence" olarak belirlendiği Kalamış Wedding Fest'te yer alacak ünlü markalar ve sponsorlar, kendi standlarında da çiftler için özel tanıtımlara imza atacak. "Düğün Provası Gibi Festival"de 2020'nin trend düğün ve After Party müziklerinden oluşan gecede çiftler hem eğlenecekler hem de düğün müzik listesi hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin tatlı heyecanına ortak olabilmek adına yola çıkan bu büyük organizasyon; kuyumcudan gelinliğe, dekorasyondan dans derslerine, davetiyeden fotoğrafçıya, müzikten pastaya kadar düğüne dair her trendin bir arada görülebileceği tek adres olması açısından da anlamlı… Ayrıca festivale özel olarak onaylanan düğünlerde % 25 indirim uygulanacak.

Gelin, Wyndham Grand Kalamış'ta birlikte eğlenelim, düğününüzü ya da sevdiklerinizin o mutlu gününü birlikte tasarlayalım!

Kaynak: Bültenler