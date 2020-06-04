Düğün, nişan ve asker uğurlama organizasyonlarında yasak devam ediyor 19) nedeniyle 16 Mart tarihinden bu yana devam eden düğün, eğlenceler ve asker uğurlaması organizasyonlarına yönelik yasağın hala devam ettiği bildirildi.

19) nedeniyle 16 Mart tarihinden bu yana devam eden düğün, eğlenceler ve asker uğurlaması organizasyonlarına yönelik yasağın hala devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamda, yeni tip koronavirüs salgınından ülkeyi ve vatandaşları korumak, aynı zamanda salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi organizasyonların yasaklandığı hatırlatıldı.

16 Mart tarihinden bu yana devam eden düğün, eğlenceler ve asker uğurlaması organizasyonlarına yönelik yasağın halen devam ettiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların yakın mesafede olmaları ve hastalığın bulaşma riskinin yüksek olması sebebiyle çalgılı, müzikli düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi organizasyonlar için yasak devam etmektedir. Vatandaşların bu konuda duyarlı davranmaları ve alınan tedbir kararlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

Kaynak: AA