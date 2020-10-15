"Düğün mağdurları pandemi fırsatçılarından parasının iadesini isteyebilir"

Kayseri Baro Avukatı Nevzat Mert, pandemi sürecinde iptal olan düğünlerden dolayı parası iade edilmeyerek mağdur edilen vatandaşların yasal haklarını aramalarını söyleyerek, "Vatandaşlar pandemi fırsatçılarına boyun eğmesin" dedi.

Kayseri Baro Avukatı Nevzat Mert, pandemi sürecinde iptal olan düğünlerden dolayı parası iade edilmeyerek mağdur edilen vatandaşların yasal haklarını aramalarını söyleyerek, "Vatandaşlar pandemi fırsatçılarına boyun eğmesin" dedi.

Vatandaşların yasal sınır altında olan tutarlar için ikametlerinin bağlı olduğu Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları gerektiğini söyleyen Avukat Nevzat Mert, "Düğün yapan insanlar pandemiden dolayı mağdur durumdalar. Müvekkillerimizden özelikle bize başvuranlar da oldu bu durumla ilgili. Düğün salonu ve organizasyon şirketleri kaparo olarak aldığı bedelleri iade etmiyorlar. Pandemi sürecini bahane ederek insanları mağdur ediyorlar. Bizim de bu durumun çözümü için müvekkillerimizden ve bizden talebi olanlardan hakem heyetine başvuru yaptığımız ve lehimize aldığımız kararlar oldu. Bundan dolayı vatandaşlarımızın kesinlikle bunları düğün salonu ve organizasyon şirketlerinin üzerinde bırakmamalarını, hakem heyetine başvuru yaparak haklarını aramalarını istiyoruz. Bizim aldığımız karara da değinelim. Bizim kararımız geçen hafta alındı. Kararda ise, "Hakem heyetimize dosya üzerinden verilen mevcut bilgi ve belgeler üzerinden yapılan değerlendirmede, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlanan genelgesi ile 16.03.2020 tarihinden itibaren düğün salonlarının geçici olarak faaliyetlerinin durdurulduğu, uyuşmazlık konusu sözleşme incelendiğinde belirtilen tarihte ifa yapılması mümkün olmadığı kanaatine varıldığında talebiniz kabul edilmiştir" şeklinde kabul gördü" dedi.

Nevzat Mert, fırsatçılara karşı yasal hakların kullanılması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlardan talebimiz ise, ikametlerinin bulunduğu hakem heyetlerine başvuru yaparlarsa ve bu ödedikleri bedelin ayıplı hizmet olarak iadesini isterlerse lehlerine karar alacaklardır. Söz konusu karar çıktıktan sonra, karşı tarafta talep edilen kişi ile bir görüşme gerçekleştirip, bu paranın iadesini ve olmadığı takdirde icra takibi yolu ile bu paranın tekrardan taraflarına geçmesi sağlanacaktır. Bizim müvekkilimiz 6 Haziran tarihinde düğün yapmak istemişti ve ona ilişkin protokol sözleşme imzalanmıştı. Düğün salonu ve organizasyon şirketi ile bir sözleşme yapıldığından dolayı, düğün salonu herhangi bir şekilde zorluk çıkarmadı ve bu dönemde parasını iade etti. Fakat organizasyon şirketi bir şekilde pandemi döneminde fırsatçılık yaparak, para iadesini sağlayamadı. Biz defalarca görüşmemize rağmen, hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Pandemi döneminde kendilerinin de mağdur olduğunu bahane ederek ödeme yapmadılar. Dolayısıyla yaşsal sınır altında kaldığı için, Tüketici Mahkemesine dava açamadık. Müvekkilimizin bulunduğu hakem heyetine başvuru yaptık. Başvuru sonucunda lehimize karar almış olduk ve parasını tahsil ettik. Bizim vatandaşlarımızdan tek istediğimiz, pandemi fırsatçılarına boyun eğmesinler ve yasal haklarını kullansınlar." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı