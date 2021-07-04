DÜĞÜN MAGANDASINA SUÇÜSTÜ
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DÜĞÜN MAGANDASINA SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da düğün konvoyunda tabancayla rasgele ateş eden Tamer D., polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA'da düğün konvoyunda tabancayla rasgele ateş eden Tamer D., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halindeki düğün konvoyundan rasgele tabancayla ateş edildiğini gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, konvoydaki bir araçtan ateş edildiğini gördü. Polislerince yapılan aramada, bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler tabancayı kullanan Tamer D. hakkında 'meskun mahalde ateş etmek' suçundan tutanak düzenledi. Tabancaya ise el konuldu.

İşlemlerin ardından konvoy yoluna devam etti.

DÜĞÜN MAGANDASINA SUÇÜSTÜ
DÜĞÜN MAGANDASINA SUÇÜSTÜ
DÜĞÜN MAGANDASINA SUÇÜSTÜ
DÜĞÜN MAGANDASINA SUÇÜSTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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