Düğün magandası eski muhtar tutuklandı
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Düğün magandası eski muhtar tutuklandı

Düğün magandası eski muhtar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düğünde havaya ateş edip bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına sebep olan eski muhtar tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düğünde havaya ateş edip bir kişinin ölümüne bir kişinin ise yaralanmasına sebep olan eski muhtar tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Kurtsuyu köyünde bir düğünde rastgele havaya ateş eden Yığılca Çamlı köyü eski muhtarı Nail Ergül'ün tabancasından çıkan mermiler, amca çocukları olan Ali Rıza Sarıoğlu ve Ersan Sarıoğlu'na isabet etmişti. Olay yerinde Ali Rıza Sarıoğlu hayatını kaybederken, Ersan Sarıoğlu ise hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan sorgulama sonrasında Nail Ergül jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen eski muhtar Nail Ergül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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