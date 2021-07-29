Düğün magandalarının 1,5 yıllık bilançosu: 2 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğün magandalarının 1,5 yıllık bilançosu: 2 ölü, 7 yaralı

Düğün magandalarının 1,5 yıllık bilançosu: 2 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2020 ve 2021 yılları içerisinde silahla rastgele ateş etme olaylarında yorgun mermi düşmesi neticesinde meydana gelen 11 olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 şahıs yaralandı, 2 ev ve 1 araçta maddi hasar oluştu.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2020 ve 2021 yılları içerisinde silahla rastgele ateş etme olaylarında yorgun mermi düşmesi neticesinde meydana gelen 11 olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 şahıs yaralandı, 2 ev ve 1 araçta maddi hasar oluştu.

21-28 Temmuz 2021 tarihleri arasında ise jandarma sorumluluk alanında 391 düğün merasimi icra edildi. Bu düğünlerde görevlendirilen personel tarafından yapılan uygulama ve kontrollerde silahla rastgele ateş ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan 9 şahıs yakalandı. Bu olaylarda 8 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 7 şahıs hakkında 'genel güvenliği tehlikeye sokma ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 2 şahıs hakkında ise 'silahla yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.

Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma

Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, vatandaşların bu mutlu günlerini hüzünlü bir güne çevirmemesi için çevreye silahla rastgele ateş ederek hem kendilerinin hem de düğüne gelen misafirlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları gerektiğini hatırlatan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tüm vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, "Havaya atılan her mermi çekirdeğinin mutlaka yere düşeceği ve düştüğü yerde de her hangi bir canlı veya cansız varlığa isabet edebileceği unutulmamalıdır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Öldüresiye darp edilip hakkında dava açılan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 'Canını sıkanları öldürttüm' demiş
Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş
Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı
Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulan 20 yaşındaki genç kendini astı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Muslera Hakan Reçber Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğün magandalarının 1,5 yıllık bilançosu: 2 ölü, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:06:21. #1.15#

title