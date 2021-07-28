Düğün magandaları sivil ekiplerce takipte

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahallelerde yapılan düğünler, silah atılmasını önlemek için jandarma sivil ekiplerince denetleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahallelerde yapılan düğünler, silah atılmasını önlemek için jandarma sivil ekiplerince denetleniyor.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Türk Ceza Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet kapsamında hafta sonunda 35 dış mahallede 38 düğün, 43 sivil personelin görevlendirilmesi ile denetlendi.

Görüntü ve fotoğraf almak suretiyle gerçekleştirilen uygulamalarda 4 kişinin tüfek, 7 kişinin kurusıkı tabanca, 12 kişinin de gerçek tabanca ile olmak üzere toplamda 23 kişinin atış yaptığı tespit edildi. Şahıslardan kimliği tespit edilen 5 kişiye cumhuriyet savcılığı talimatı ile TCK 170 maddesi ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten tahkikat başlatıldı. Diğer şahısların ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Düğünlerde ateş açılmasıyla ilgili önleyici tedbirlerin devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı