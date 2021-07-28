Düğün magandaları sivil ekiplerce takipte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğün magandaları sivil ekiplerce takipte

Düğün magandaları sivil ekiplerce takipte
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahallelerde yapılan düğünler, silah atılmasını önlemek için jandarma sivil ekiplerince denetleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde kırsal mahallelerde yapılan düğünler, silah atılmasını önlemek için jandarma sivil ekiplerince denetleniyor.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Türk Ceza Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet kapsamında hafta sonunda 35 dış mahallede 38 düğün, 43 sivil personelin görevlendirilmesi ile denetlendi.

Görüntü ve fotoğraf almak suretiyle gerçekleştirilen uygulamalarda 4 kişinin tüfek, 7 kişinin kurusıkı tabanca, 12 kişinin de gerçek tabanca ile olmak üzere toplamda 23 kişinin atış yaptığı tespit edildi. Şahıslardan kimliği tespit edilen 5 kişiye cumhuriyet savcılığı talimatı ile TCK 170 maddesi ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten tahkikat başlatıldı. Diğer şahısların ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Düğünlerde ateş açılmasıyla ilgili önleyici tedbirlerin devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Düzensiz göçmen geçişleri sınır duvarlarıyla engellenecek
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Terasta öldürüp boş araziye atmış! Genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Buse Varol Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğün magandaları sivil ekiplerce takipte - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 09:45:50. #1.14#

title