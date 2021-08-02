Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü

Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy sahil yolunda düğün konvoyu oluşturan magandalar bütün şeritleri trafiğe kapatarak ilerledi.

Bakırköy sahil yolunda düğün konvoyu oluşturan magandalar bütün şeritleri trafiğe kapatarak ilerledi. Şahıslar araçların camından sarkarak kendi hayatlarını da tehlikeye attı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Sahil Yolu'nda yaşandı. Düğün için araçlarla konvoy oluşturan trafik magandaları yolda bütün şeritleri kapatarak ilerledi ve diğer araçların geçişini zorlaştırarak trafik akışını tehlikeye soktu. Şahıslar araçların camlarından sarkarak kendi canlarını da tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğün yolunca feci kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Bülent Turan Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Diana Spencer
Spor Can Bartu Eda Erdem Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğün magandaları Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 09:17:35. #1.14#

title