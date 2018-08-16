Düğün Magandaları 3 Kişiyi Yaraladı: 1 Kişi Kalbine Yenildi

Samsun'da akşam saatlerinde yapılan bir düğünde, silahla havaya ateş edilmesi sonucunda mermilere hedef olan 3 kişi yaralanırken, silah seslerinden sonra fenalaşarak yere yığılan ve kalp krizi geçiren 1 kişi de hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen düğünde, silahlar art arda patlayınca ortalık adeta savaş alanına döndü. O sırada düğünde bulunan Aslan D., silahlardan çıkan merminin boynuna girmesi sonucu ağır yaralanırken, Ali D. ve İlker D. de kurşunlara hedef olarak yaralandı. Öte yandan silahların patlamasıyla birlikte fenalık geçiren ve bir anda yere yığılan Süleyman Ç. isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. Süleyman Ç.'nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(Şahin Binici/İHA)