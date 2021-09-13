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Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düğün magandalarının açtığı ateş sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düğün magandalarının açtığı ateş sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi Mehmet Faik Demir Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre mahallede gerçekleştirilen düğünde damat M.Ö. ve yakınları, gelini almak için babasının evine gitti. Gelin evden çıkartıldığı sırada havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu mermilerden ikisi düğünü izlemeye giden 11 yaşındaki Samet Ö. isimli çocuğun sol bacağı ve baldırına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan küçük çocuk özel bir araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, damat M.Ö. ile gelinin babası M.D. ve gelinin kardeşi E.D.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Halk düğünlerde silah sıkılmasın tepki gösterdi

Küçük çocuğun yaralandığı olaydan sonra halk magandalara tepki gösterdi. Düğünde silah sıkılmaya karşı olduklarını söyleyen vatandaşlar, düğün sahiplerinin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa İl genelinde düğünlerde silah sıkılmamasıyla ilgili bir çok bölgeye yaklaşık iki ay önce afiş asıldı. Afişlerde "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" uyarısı yer alıyor.

Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu

Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu

Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu

Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu
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