Düğün konvoyunu gören hayran kaldı
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Düğün konvoyunu gören hayran kaldı

Düğün konvoyunu gören hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da motosiklet tutkunu çift, düğünlerinde motosikletlerini düğün aracı yaptı.

Bursa'da motosiklet tutkunu çift, düğünlerinde motosikletlerini düğün aracı yaptı. Çiftin onlarca motorcu arkadaşı da düğün alayına katıldı.

Motosiklet tutkunu Hazar ve Seçil Doğan çifti, tutkunu oldukları motosiklet sayesinde tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlenmeye karar verdi. Çift, düğünlerinde motosikletlerini gelin aracı yaptı. Çiftin onlarca motorcu arkadaşı da motosikletleriyle düğün alayına katıldı. Yollarda onlarca motorcunun konvoy yaptığını gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Hasanağa TOKİ Konutlarından gelin alan motorcular, hep birlikte konvoy eşliğinde Nilüfer Nikah Dairesine kadar gidip, Hazar ve Seçil Doğan çiftinin mutlu anlarında yanında oldu.

Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini ifade eden Hazar Doğan, "Motosiklet hayat tarzımız. Düğümüzde gelin arabası olarak motosikleti seçtik. Sağolsunlar motorcu arkadaşlarımız da bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Motosikletlerden oluşan büyük bir düğün alayı oluşturduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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