Düğün konvoyundakiler tünelde durup, oynadı (3) VALİLİKTEN AÇIKLAMAİzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grubun, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapatıp, müzik eşliğinde oynamaları ile ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grubun, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapatıp, müzik eşliğinde oynamaları ile ilgili İzmir Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından saat 14.51'de durduğu tespit edilen; 06 ECM 42, 34 DBF 093, 06 DJY 52, 35 AKB 964 ve 35 ADY 628 plakalı araçlara 47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA