Düğün Konvoyundaki Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde düğün konvoyunun önünü keserek para almak isteyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Caddesi Zara Devlet Hastanesi önünde düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyen çocuklardan Ömer Okçuoğlu'na, konvoydaki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Okçuoğlu, Zara Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde düğün konvoyunun geldiğini gören Okçuoğlu ve arkadaşının yola doğru koşması, gelin arabasının arkasından gelen bir otomobilin çocuğa çarpması yer alıyor.

Çarpmanın ardından kısa süre yerde sürüklenen Okçuoğlu'nun, sonra refüje çıkarak oturması, araçlardan inen vatandaşlardan birinin yaralı çocuğu kucağına alarak yakındaki hastaneye götürmesi görüntülere yansıyor.