Düğün konvoyundaki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

SİVAS'ta, önceki gün düğün konvoyundaki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü Berkay Köse (18), hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 29 Haziran gecesi Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Sivas-Erzincan Çevreyolu üzerinde Kılavuz kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan yönüne giden S.Ö. (44) yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı TIR, iddiaya göre düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobildeki Aliye Köse (48) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar sürücü Berkay Köse ile Muhammed (26) ve Şeyda Köse (20) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Berkay Köse de bu sabah tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: DHA

- Sivas