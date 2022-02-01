DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CİPTEN RASTGELE ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CİPTEN RASTGELE ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DİYARBAKIR'da, müzik sesinin yüksek olduğu, düğün konvoyundaki cipin camından sarkan kişi, tabancayla havaya doğru rastgele ateş açtı.

DİYARBAKIR'da, müzik sesinin yüksek olduğu, düğün konvoyundaki cipin camından sarkan kişi, tabancayla havaya doğru rastgele ateş açtı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada tepki çekti.

Olay, dün akşam, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün çıkışı araç konvoyu oluşturan bir grup, kornalara basıp, yüksek sesli olarak müzik açtı. Konvoydaki cipin camından sarkan kimliği belirsiz kişi de tabancayla havaya doğru rastgele 4 el ateş etti. Bu anlar, araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CİPTEN RASTGELE ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CİPTEN RASTGELE ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ CİPTEN RASTGELE ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, Müzik, Düğün, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title