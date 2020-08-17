DÜĞÜN KONVOYUNDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR KAMERADA İSTANBUL DHAAtaşehir TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak tehlikeli hareketlerde bulunan gençler yürekleri ağza getirdi.

İSTANBUL DHA

Ataşehir TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak tehlikeli hareketlerde bulunan gençler yürekleri ağza getirdi. O anlar arkalarından gelen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde arkalarındaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yolda seyir halinde olan düğün konvoyundaki otomobillerde bulunan gençler tehlikeye aldırmadan pencereden sarktı. Otomobil hızla ilerlerken pencerede karşılıklı oturan gençler birbirlerinin elini tutarak dans etti. Yürekleri ağza getiren hareketlerde bulunan gençlerin olduğu konvoy Kadıköy yönüne devam ederek gözden kayboldu.

Kaynak: DHA