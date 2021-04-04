Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı
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Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı Şanlıurfa'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken kaza sonrası taraflar kavga etti.

Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı

Düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken kaza sonrası taraflar kavga etti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Tekyamaç kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyundaki araçlardan biri, tali yola girmeye çalışan başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken sürücüler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmaya konvoydakiler ile araçta bulunan diğer şahıslar da karışınca kavgaya dönüştü. Kavgayı diğer vatandaşlar ile olay yerine giden trafik polisleri daha fazla büyümeden önledi. Düğün konvoyu kısa bir süre sonra yoluna devam ederken kazaya karışan araçlar ise işlemlerinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı
Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı
Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı
Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı
Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı
Düğün konvoyunda yaşanan kaza sonrası kavga çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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