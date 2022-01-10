Düğün konvoyunda trafiği durdurup oynadılar

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyunda işlek noktalarda zaman zaman durup oynayanlar trafiği felç etti. O anlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Manavgat'ta dün öğle saatlerinde çok sayıda aracın katıldığı düğün konvoyu, trafik akışını olumsuz etkiledi. Konvoydaki onlarca araç klakson çalıp, trafik akışını durdurarak, çevreyi rahatsız etti. Zaman zaman otomobillerinden inenlerin cadde ortasında oynaması, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Konvoyu cep telefonlarıyla çekenlerin şikayetiyle Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, mobese kameralarından konvoya katılan araçları belirledi. Konvoydaki araçlara cezai işlem uygulandı.