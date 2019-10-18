Düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı

18.10.2019 11:41

Başakşehir'de lüks otomobillerle düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatarak patinaj çeken ve "drift" yapan magandalar, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan magandaların araçları trafikten men edilirken, sürücülere toplam 12 bin 81 lira idari para cezası kesildi.



İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İkitelli mevkisinde tamamı lüks otomobillerden oluşan bir grup, düğün konvoyu sırasında yolu trafiğe keserek önce motosikletlerle patinaj çekip, daha sonra "drift" yaparak ortalığı dumana boğmuştu. Trafikte adeta terör estiren magandalar, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, sürücülerin 34 MZ 0590 plakalı araç sürücüsü F.S., 34 AHM 237 plakalı araç sürücüsü G.G., 34 ADR 11 plakalı araç sürücüsü A.U., 34 EU 3290 plakalı araç sürücüsü U.K., 06 BM 0005 plakalı araç sürücüsü E.Ö.Z. olduğunu belirledi. Adresleri belirlenerek tek tek evlerinden alınan sürücülerden G.G.'ye "mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesinden bin 2 lira, sürücü A.U.'ya "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" maddesinden 412 lira, sürücü U.K.'ya "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" maddesinden 412 lira, sürücü E.Ö.Z.'ye "herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira ve "muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" maddesinden 235 lira, sürücü F.S.'ye ise "herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira olmak üzere toplamda 12 bin 81 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca "drift" yapan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süre ile el konuldu.



Ehliyetlerine ve araçlarına el konuldu



Sürücü F.S.'nin "Askerlik Kanunu'na muhalefet" suçu nedeniyle aramasının olduğu da tespit edildi. Sürücülerin ehliyetlerini geri almak için "psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını" belgelemek zorunda olacakları öğrenildi. Sürücülerden E.Ö.Z.'nin ise 06 BM 0005 plakalı aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.



Şubede işlemleri tamamlanan sürücülerden E.Ö.Z. ve F.S., "kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.



Öte yandan görüntülerde "burnout" diye tabir edilen teker yakan motosiklet sürücüsünün kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve firari şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA