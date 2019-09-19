Düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı

19.09.2019 16:55

E-5 Karayolu Sefaköy mevkisindeki düğün konvoyunda lüks otomobillerle yol keserek meşalelerle ortalığı dumana boğan, tabancalarla ateş açarak terör estiren 8 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara idari para cezası kesildi.

İstanbul'da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında bir grup lüks otomobilli maganda, Sefaköy'de gelin aldıktan sonra E-5 Karayoluna bağlanmış, dörtlü sinyalleri yakarak konvoy halinde ilerlemişti. Bir süre sonra konvoydaki bir grup maganda, yolu trafiği kesip meşaleler yakarak ortalığı dumana boğmuş, abartı egzoz ve sirenlerle gürültü çıkartmıştı. Magandalar bununla da yetinmeyip karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla havaya ateş açarak terör estirmişti.

Magandalara ceza yağdı

Şoke eden görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çok sayıda görüntüyü incelemeye aldı. Saatler süren çalışmaların ardından sivil trafik polisi, olaya karışan konvoydaki magandaları tespit etti. Sürücülerin yerlerini de belirleyen polis, 8 magandayı tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen magandalara burada, çeşitli suçlardan 324 TL para cezası kesildi.

Şubede işlemleri tamamlanan magandalar, adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA