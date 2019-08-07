Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş edildi: 2 yaralı

Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş edildi: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda tabanca ile havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

07.08.2019 22:22
Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş edildi: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda tabanca ile havaya ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün için erkek tarafının kız tarafına gittiği sırada oluşan konvoyda H.Ç. tabanca ile havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar kazara düğüne davetli olarak katılan C.T. ve M.V.'ye isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıslardan C.T. buradaki ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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