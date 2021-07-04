Düğün konvoyunda rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı
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Düğün konvoyunda rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı

Düğün konvoyunda rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da düğün konvoyunda çevreye rastgele ateş eden bir kişi, çok sayıda polisi peşine taktı.

Antalya'da düğün konvoyunda çevreye rastgele ateş eden bir kişi, çok sayıda polisi peşine taktı. Konvoy polis ekipleri tarafından durdurularak araçlarda yapılan aramalarda bulunan kuru sıkı tabancaya el konuldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan düğün konvoyundan rastgele silah sıkıldığını gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler düğün konvoyunu bulvar üzerinde çok geçmeden durdurdu.

Yunus polisleri tarafından araçlarda yapılan aramalarda bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler tabancayı kullanan Tamer D. hakkında tutanak düzenledi. Tabancaya ise el konuldu. Yapılan işlemlerin ardından konvoy yoluna devam etti. - ANTALYA

Düğün konvoyunda rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı
Düğün konvoyunda rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı
Düğün konvoyunda rastgele ateş edip, polisleri peşine taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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