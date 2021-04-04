Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı
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Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyundaki araçların birinden inip viyadük altında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yolu trafiğe kapatarak düğün konvoyundaki araçların birinden inip viyadük altında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Beykoz'un İshaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim viyadüğü altında yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen bir kişi, pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açmış, korku ve paniğe neden olan olay sonrası araç konvoyu yoluna devam etmişti.

Viyadük altında konvoyu durdurup havaya ateş eden şüpheli ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlının eşkalini belirledi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, araştırmalarda failin A.Y. adlı bir kişi olduğunu tespit etti. Konvoyda ateş eden A.Y., olay anında kullandığı av tüfeği ile birlikte aynı gün gece saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Havaya ateş eden zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

-İHA-

Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı
Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı
Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı
Düğün konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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