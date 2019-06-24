Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi

Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Düğün konvoyunda pompalı tüfek ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Sadık Pembe Caddesi üzerinde bir düğün konvoyundan silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede düğün konvoyunu durdurdu. Konvoyda bulunan bir araçta yapılan aramada 2 adet pompalı tüfek 28 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılmak üzere Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.