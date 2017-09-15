Düğün Konvoyunda PKK Propagandasına Tutuklama

Düğün Konvoyunda PKK Propagandasına Tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçasını salladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Düğün Konvoyunda PKK Propagandasına Tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçasını salladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Patnos'ta devriye görevindeki polis ekipleri, İpekyolu üzerinde bir düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez parçasını sallayanları görünce araçları durdurdu.

PKK'yı simgeleyen bez parçasını salladıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.