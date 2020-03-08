Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı
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Konya, Kulu, 3. Sayfa

Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı

Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

08.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:16
Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı

Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde düğün konvoyunda bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Sanayi Sitesi yanında bulunan bir düğün salonundan çıkan düğün konvoyu Konya Ankara Karayolu üzerinden ilçe merkezi istikametine hareket etti. Bu sırada düğün konvoyunda bulunan N.D. idaresindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıktı ve yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak şarampole takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan yolculardan M.Ü. ve O.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Düğün konvoyunda otomobil takla attı: 2 yaralı

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