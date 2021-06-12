Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düğün konvoyunda seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düğün konvoyunda seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Derince Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan düğün konvoyundaki Şerafettin P. idaresindeki 41 UA 012 plakalı Renault marka otomobil, Zülfü P. yönetimindeki 14 KM 231 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazaya karışan konvoydaki araçlar, aynı istikamette seyir halinde olan Nejat Çağlayan idaresindeki 34 JL 1009 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazada yaralanmadan kurtulan vatandaşlar ise panik yaşadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Düğün konvoyunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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